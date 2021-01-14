Son Dakika
Enerji tasarrufu için Elektrik sektörü işbirliği yapıyor, enerji kayıplarının azaltılması hedefleniyor
Eczacı, selzede meslektaşlarının yaralarını sardı
Samsunlu bir eczacı, Giresun Dereli’deki selzede meslektaşlarının yaralarını sardı.
SAMSUN 14.01.2021, 10:39
2
Samsunlu bir eczacı, Giresun Dereli’deki selzede meslektaşlarının yaralarını sardı.2020 Ağustos ayında yaşanan sel ve heyelanda büyük zarar gören Dereli ilçesinde birçok esnafın dükkânı kullanılamaz hale geldi. Felaketin duyulmasının ardından hemen yola çıkan eczacı ve bir dekorasyon firması sahibi iş adamı Süleyman Aydınoğlu ve ekibi ilk gün bölgeye ulaşarak dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden birini sergiledi. Aydınoğlu ve ekibinin, afette büyük zarar gören ve kullanılamayacak hale gelen dört eczanenin tefrişatını kısa sürede yaptı. Samsun ve Türkiye Eczacılar Birliği tarafından ödüle layık görülen Aydınoğlu; dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusunun Türk milletinin en önemli değerlerinden olduğunu vurguladı.
5°
hafif yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü