Dyt. İpek: “Çocukların ara öğününde patlamış mısır tercih edilebilir”

Patlamış mısırın ara öğünde tercih edilebileceğini söyleyen diyetisyen Aysun İpek, çocukların ara öğünde patlamış mısır tüketebileceğini ifade etti.

Liv Hospital Samsun, 19 Ocak Pop Corn Günü’nde (Patlamış Mısır Günü) misafirlerine ve personeline patlamış mısır ikram etti. Patlamış mısır ikramına en çok sevinen çocuk misafirler olurken hastanede renkli anlar da yaşandı. Patlamış mısırın bilinenin aksine doğru bir ara öğün olabileceğinden bahseden Aysun İpek, “Patlamış mısır diyet programlarına eklenmesi önerilen besinlerden biridir. Tok tutmaya ve iştahın kapanmasına yardımcı olur. Kilo verme sürecinde atıştırmalık olarak mısır tüketilmesi yemek yeme isteğinin azalmasını sağlar” dedi.

“Patlamış mısır, yağsız ve tuzsuz olarak tüketilmeli”

Kilo vermek için yağsız ve tuzsuz patlamış mısır tüketilmesinin önerildiğine dikkat çeken İpek, şunları söyledi:

“Her gün düzenli olarak bir kâse kadar yağsız ve tuzsuz patlamış mısır tüketilebilir. Abur cubur ve yağlı atıştırmalıkların tüketilmesi kilo vermeyi zorlaştırır. Aksine kilo alınmasına neden olabilir. Bu atıştırmalık yerine de öğün aralarında patlamış mısır tüketilebilir. Çocuklarımızın beslenme çantalarında da ara öğün olarak patlamış mısıra yer verilebilir çünkü sağlıklı ve düşük kalorilidir.”