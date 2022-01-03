Düztabanlık skolyoz nedeni olabilir

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hülya Yavuz, “Geçmeyen bel ağrısının nedeni skolyoz (omurga eğriliği), skolyozun nedeni ise düztabanlık (pes planus) olabilir” dedi.

Bir bel ağrısı nedeni olan skolyozun (omurga eğriliği) omurga ve eklem hastalıklarından birisi olduğunu belirten Liv Hospital Samsun Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği’nden Uzm. Dr. Hülya Yavuz, uyarılarda bulundu. Günümüzde bel ağrısının toplumda en sık görülen ikinci ağrı nedeni olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Yavuz, “Bunun nedeni bazen vücudun başka bir yerinde olan bozukluk olabilir. Pes planus bunlardan birisidir. Halk arasında düztabanlık diye bilinen pes planus, ayağın medial ve lateral arklarının olmamasıyla karakterize, vücut yük ve basınç dağılımının zeminle ilişkisinin bozulduğu bir rahatsızlıktır. İlerleyen yaşlarda çeşitli omurga ve eklem problemlerine yol açabilir” şeklinde konuştu.

Bel ağrısına düztabanlık sebep olabilir

Bir bel ağrısı nedeni olan skolyozun, omurga ve eklem hastalıklarından birisi olduğunu altını çizen Uzm. Dr. Yavuz, sadece bel ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden bazı hastaların asıl şikâyet nedeninin ayak arkının düşüklüğü olabileceğini söyledi. Vücutta iskelet sisteminin bir bütün olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Yavuz, “İskelet sistemindeki kemikler birbiriyle bağlantılıdır, bu nedenle esas nedeni düzeltmeden yapılan tedavi semptomatik tedavi olarak kalacak hatta omurga eğriliğinin artmasına neden olabilecektir. Bu sebeple ilk önce temel sorunun düzeltilmesi gerektiği kaçınılmazdır” diyerek sözlerini noktaladı.