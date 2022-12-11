Samsun’da yaklaşık 2 metre yükseklikteki duvardan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Alaçam ilçesinin Madenler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nami Kurubacak (71) yaklaşık 2 metrelik duvardan düşerek yaralandı. Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.