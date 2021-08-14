Samsun Alaçam Şirinköy Dütmen Yayla Şenlikleri yapıldı.

Alaçam Şirinköy Muhtarlığı tarafından 8.’si düzenlenen Dütmen Yayla Şenlikleri’nde minikler, yıldız ve büyükler kategorisinde kıran kırana geçen karakucak güreşlerinde dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi. Şirinköy Dütmen Yayla Şenlikleri’nin ilerleyen senelerde de devam edeceğini söyleyen Şirinköy Muhtarı Seyit Ali Ceylan, "Şenliklerimizin bu yıl sekizincisin düzenliyoruz. Şenliklerimize uzaktan ve yakından katılan misafirlerimize teşekkür ediyorum. Yayla şenliğimizi bundan sonraki yıllarda da devam ettireceğiz. Elimizden geldiği kadar geleneklerimizi ve göreneklerimizi yaşatmaya, birlik ve beraberliğimizi sağlamaya çalışıyoruz" dedi.