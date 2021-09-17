Düşevi Oyuncuları ekimde perde diyecek

Pandemiden hemen önce Ekim 2020 tarihinde açılan “Düşevi Sahne” ile birlikte sanatsal oluşumuna ivme kazandıran Düşevi Oyuncuları, geçen sezonun olumsuz etkilerini silmek ve artık çalışır, üretir bir hale gelmek için yürüttüğü faaliyetlerin bir kısmının sonuç vermesi ile ekim ayında perde demek için karar aldı.

Samsun Düşevi Oyuncuları 23. yılında 2021-2022 sezonu için son hazırlıklarını tamamlayarak bir “sezon toplantısı” gerçekleştirdi. Düşevi Oyuncuları bu sezonda, 2016-2017 sezonunda çıkarılan ve hala seyircisi olan, 1919 yılı İstanbul’unda geçen “Bimarhane” adlı oyun, 2018-2019 sezonunda çıkarılan ve bir kadının özgürleşmesi üzerine olan “Bir Kadın Uyanıyor” adlı oyun, 2019-2020 sezonunda çıkarılan emekli bir palyaçonun maceralarının anlatıldığı "Palyaço Joy" adlı çocuk oyunu ile eski repertuar oyunlarını bu sezon sahneye koyacak.

Düşevi Oyuncuları 2019-2020 sezonunda çıkan ve pandemi sebebi ile yeterli seyirci ile buluşamayan, devrik bir başkanın, Kral Lear ile bir vicdan hapishanesinde buluşmasını anlatan Vicdan adlı oyun, 2020-2021 sezonunda çıkarılan ancak hiç oynanmayan dört ayrı kadın hikayesinden oluşan Sardunya Kokak Kadınlar ve provaları ekim ayında başlayacak. Nazım Hikmet şiirlerinden yola çıkılarak hazırlanan Dil Yurdu adlı expozisyon, son olarak da Matraksiyon adlı doğaçlama gösteri ile yeni sezona merhaba demeye hazırlanıyor.