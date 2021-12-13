DÜSAM Film Gösterimleri dizisi başladı

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM), Film Gösterimleri 2021 dizisini başlattı.

Film Gösterimleri başlıklı program dizisiyle yeni bir çalışmaya imza atan DÜSAM, öğrenci ve akademisyenlerin katılımıyla keyifli bir etkinlik düzenledi. Samsun Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte Dr. Cumhur Bekar’ın açılış konuşmasının ardından film gösterimi yapıldı. İlk gösterimde Stanley Kubrick’in 1957 yapımlı “Zafer Yolları” isimli filmine yer verildi.

Öğrencilerle birlikte film izleyen akademisyenler, gösterim sonrasında filmi yorumlayarak öğrencilerin görüş ve yorumlarını dinledi. DÜSAM Film Gösterimleri, öğrencilerin söz alma cesaretini güçlendiren ve yorum yapma kapasitelerini artıran bir etkinlik oldu. Öğrencilerin yoğun ilgisini gören film gösterimi, belirli periyotlarla devam edecek.