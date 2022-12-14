Dürtmen Dağı beyaz gelinliğini giydi

Samsun’un Alaçam ilçesinde bin 650 rakımlı Dürtmen Dağı’na ve çevresine mevsimin ilk karı yağdı.

Soğuk havanın iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladığı bu günlerde mevsimin ilk karı Alaçam Dürtmen Dağı’na ve eteklerine düştü. Yer yer 10 santimi bulan kar kalınlığı doğal güzelliği ve ormanları ile ziyaretçilerine eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

Kışın gelip çattığı ve soğuk havanın iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladığı bu günlerde mevsimin ilk karı Dürtmen Dağı’na ve eteklerine düştü. Geçen yıl 10 Kasım’da yağan kar bu yıl ise 13 Aralık’ta düştü. Yer yer 10 santimi bulan kar kalınlığı doğal güzelliği ve ormanları ile ziyaretçilerine eşsiz bir görsel şölen sunuyor.