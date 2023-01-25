Durdurulan araçta bıçak ve uyuşturucu ele geçti

Samsun’un Bafra ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta bıçak ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece vatandaşlar tarafından ‘tehlikeli araç kullandığı’ yönünde yapılan ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, plakası verilen aracı Samsun-Sinop karayolunda durdurdu. Yapılan aramada araçtaki şahıslardan M.S.’nin üzerinde bir adet bıçak, F.D.’nin üzerinde de 0,25 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü Ö.K.’nin de ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

İfadeleri alınmak üzere Asayiş Büro Amirliğine getirilen şahıslardan F.D.’ye uyuşturucu bulundurmaktan, M.S.’ye de 6136 sayılı Kanun’a muhalefetten işlem yapıldı. Ehliyeti olmayan araç sürücüsü Ö.K., ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira, araç sahibine 8 bin 190 lira ve aracın muayenesi olmadığı için de 951 lira olmak üzere toplamda 17 bin 331 lira para cezası uygulandı.