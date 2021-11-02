Gebelikte Kovid-19 aşıları hakkında bilgilendirmede bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gamze Keleş, “Yoğun bakımdaki koronalı gebelerin büyük çoğunluğu aşısız, bu nedenle dünyada hamilelerin Kovid-19’dan ölüm oranı son dönemde 22 kat arttı” dedi.

Kovid-19 pandemisinin halen dünyada devam ederek anne adaylarını tedirgin ettiğine dikkat çeken Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nden Opr. Dr. Gamze Keleş, dünyada son bir ayda hamile ölüm oranının 22 kat arttığını belirtti.

Çeşitli varyantların ortaya çıkması ile Kovid-19’un daha genç yaşlarda daha sık görülmeye başladığını vurgulayan Op. Dr. Gamze Keleş, “Kovid-19’un gebelerdeki sıklığı da aynı oranda arttı. Gebelik süreci ile kadın vücudunda bir takım değişikliler meydana gelmektedir. Kanama durumunda anne ve bebeğin korunması amacıyla pıhtılaşmaya meyil gözükmekte, annenin vücudunun başka bir canlıya yaşama imkânı verebilmesi için bağışıklık yanıtı değişmektedir” diye konuştu.

“Aşı ile Kovid-19’u ağır geçirme riski ortadan kalkıyor”

Bebeğin büyümesi ile birlikte annenin akciğerlerine olan baskıdan dolayı akciğer kapasitesinin azaldığını, kalbin yükünün arttığını işaret eden Opr. Dr. Gamze Keleş, “Üstelik bu fizyolojik değişiklerin üzerine eklenen obezite, diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklar da varsa Kovid-19 enfeksiyonunun ağır geçme riski artmaktadır. Şu anda Kovid-19 enfeksiyonu nedeni ile yoğun bakımda yatan gebe hastaların büyük çoğunluğu aşılı değildir. Bunun önlenmesi bir aşı kadar kolay iken iki can ve tüm aile bu acıyı neden yaşamayı göze alsın? Belki bilgi eksikliği, belki toplumun baskısı” dedi.

“Gebeler aşı yaptırmalı”

Gebelerin güvenle aşı olabileceğini belirten Opr. Dr. Keleş, “Artık ikinci seneyi yaşadığımız pandemi döneminde yapılan bilimsel çalışmalar gebelikte aşı uygulamasının anne ve bebek üzerine olumsuz bir etki oluşturmadığını göstermiştir. Fetüsün organ temellerinin oluştuğu ilk üç ay en hassas dönemdir. Aşı uygulamasını ilk üç aylık dönemin sonrasında tercih etmekteyiz. Gebelikteki aşılanmanın en önemli avantajı hem anne hem bebek açısından koruyucu olmasıdır. Annede oluşan antikorlar gebelik esnasında bebeğe geçerek ve doğum sonrası anne sütüyle bebeğe geçerek bebeği korumaya devam eder. Toplumda aşı bölgesinde hassasiyet kas ağrısı gibi yan etkiler gebe olmayanlarda ne sıklıkla gözüküyorsa gebelerde de aynı sıklıkla görülmektedir. Ne yazık ki gebelik ve kovid birlikteliğinde ise düşük ve ölü doğum riski ikiye katlanmaktadır. Gebelik planlayanlar, gebeler ve doğum yapmış kadınlar güvenle aşılarını olabilirler” şeklinde açıklamasını sonlandırdı.