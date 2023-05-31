Dünya Tütünsüz Günü’nde ’İzmarit Avcıları’ sokaklarda

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Yeşilay ve sivil toplum kuruluşlarının gençlik kollarında oluşan ‘İzmarit Avcıları’ Samsun sokaklarında sigara izmariti topladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 31 Mayıs ‘Dünya Tütünsüz Günü’ olarak ilan edildi. Bu çerçevede Samsun’da ise bir dizi etkinlik düzenlendi. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan stantta vatandaşlara solunum testi yapıldı. Akabinde ‘İzmarit Avcıları’ Samsun sokaklarında sigara izmariti topladı. Sigara bırakma başarısı gösteren kişilere ise Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ve Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç tarafından fidan verildi.

“Dünyada her yıl 7 milyon insan ölüyor”

Açıklamalarda bulunan Müdür Oruç, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş olan bu günde tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına karşı toplumu şuurlandırma ve sağlıklı bir yaşam oluşturması için farkındalık anlamında çalışma yapmaktayız. Bugün izmarit olan avcılarımız etraftaki izmaritleri topluyorlar. İzmaritin zararların konusunda toplumu şuurlandırma faaliyetinde bulunacaklar. İzmaritleri doğada çözülmeyen maddeler olduğunu için suda, karada ve birçok alanda canlılara zarar vermektedir. Hem kirliğine sebep olmakta, çözülmediği içinde sudaki balıklar olsun, havadaki kuşlar olsun bunlara zarar vererek onların ölümüne sebep olmaktadır. Dünyada yılda 7 milyon insan tütün ve tütün ürünlerinin zararlarından ölmektedir. Türkiye’de bu sayı yaklaşık 100 bin civarındadır. Bizler bugün sigaranın bırakılması konusunda, izmaritlerin atılmaması konusunda farkındalık çalışması yapmaktayız” dedi.

“Birimlerimiz sigarayı bırakmayı kullanan vatandaşlarımıza yardım etmeye hazır”

Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ise "Umuyoruz ki bugünden itibaren eğer sigara kullanıyorsak, sigarayı bırakma iradesini en azından kararını vermeye vesile olur. Sigara kullananlar bunu bırakmaya karar verirse, Sağlık Bakanlığımızın Samsun’daki birimleri sigarayı bırakmayı düşünen vatandaşlarımıza yardım etmeye hazırdır. Bu etkinliklerin amacı farkındalık oluşturmaktır. Uyuşturucu ile ilgili bu milletin sağlığı üzerinden, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığının, yaşam kalitelerinin bozulmasını dahası da ticaretini sürdürmeye çalışan kişileri de önlemeye yönelik tedbirleri devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.