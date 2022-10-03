Dünya Mimarlık Günü’nde eski Samsun fotoğrafları sergisi

Samsun’da "Dünya Mimarlık Günü" etkinliğinde eski Samsun fotoğrafları sergisi açıldı.

Dünya Mimarlık Günü bu yıl “Esenlik için Mimarlık” teması ile yüzden fazla ülkede bir milyondan fazla mimar tarafından kutlandı.

Dünya Mimarlık Günü Kapsamında Mimarlar Odası Samsun Şubesi Hizmet Binası’nda etkinlik düzenlendi. Etkinlik, Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı Burak Şener’in açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmanın ardından Burak Şener ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Samsun İl Müdürü Ömer Bolat eski Samsun fotoğrafları sergisinin açılışını yaptı. Etkinliğin devamında Mimarlar Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İshak Memişoğlu “Dünden bugüne Samsun” adı altında Samsun’un geçmişten günümüze görüntülerinin sergilendiği fotoğraflarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Dünya Mimarlık Günü’yle ilgili konuşma yapan Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı Burak Şener, “Sağlıklı ve güvenli çevrede yaşam hakkının korunması; bilime ve şehircilik ilkelerine uygun planlama ve nitelikli mimarlık hizmetleriyle şekillenen yaşam alanlarının oluşturulması; yapılı çevrenin sağlıklı ve kamu yararını gözeten politikalar çerçevesinde üretilmesi, kamu yönetiminin, merkezi ve yerel yönetimlerin, meslek mensuplarının, meslek kuruluşlarının ve ilgili tüm kesimlerin ortak sorumluluğudur. Mimarlar Odası olarak sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkının korunması konusundaki sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere mesleki deneyim, birikim ve bilgimizi tüm yaşam alanlarımız ve toplumun esenliği için kullanmaya kararlı olduğumuzu vurguluyoruz nitelikli mimarlık ve planlama hizmetlerine toplumun tüm kesimlerinin erişimin sağlandığı; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda esenlik ve toplumsal refahın temin edildiği bir gelecek dileğiyle meslektaşlarımızın ve toplumumuzun ’Dünya Mimarlık Günü’nü kutlarım” dedi.

Çeşitli ikramların yapıldığı etkinlik, davetlilere keman ve çello eşliğinde müzik dinletisi ile sona erdi.