Dünya kupası heyecanı devam ediyor

FISU Üniversiteler Dünya Kupası Dövüş Sporları beşinci gününde boks ve muay thai ön eleme müsabakalarıyla devam etti.

FISU’da başlayan boks mücadeleleri Yalçın Taşmektepligil Spor Salonu’nda seyircilerle buluştu. Ringde toplam 22 sporcu mücadele verdi. Erkekler 57 kiloda Ukraynalı Dmytro Molodan, İrlandalı Patryk Adamus, Kırgız Sanzhaı Seıdematov, Macar Roland Veres, 63.5 kiloda Fransız Axel Pıette, 71 kiloda İrlandalı Matthew McCole, 80 kiloda Alman Olıver Gınkel, Türkmen Nuryagdy Nuyagdyyev, Kırgız Omurbek Bekzhıgıt Uluu, Ukraynalı Ivan Papakın ve Güney Koreli Sungmın Hong üst tura çıkan isimler olurken kadınlar 57 kiloda Türkiye temsilcisi Gizem Özer üst tura çıkmaya hak kazandı.

Maçları takip edenlerin arasında FISU Yürütme Komitesi Üyesi Gabriel Kothofa da yer alıyordu. Kothofa ve beraberindeki heyet müsabakaları büyük bir merak ve heyecanla izledi.

İkinci gününe giren Muay Thai elemeleri ise soluk kesmeye devam ediyor. Ringde 34 sporcu karşı karşıya geldi. Mücadele eden sporcuların 17’sinin ev sahibi Türk öğrencilerinden oluşması ise gözlerden kaçmadı. Durum, ülkemizde spor dalına verilen önemi ortaya koyan bir gösterge olarak kendine yer buldu.

Nefes kesen mücadelelerde erkekler 54 kiloda Salih Samet Oruç, kadınlar 57 kiloda Nefise Atalay, 67 kiloda Sevim Ada, erkekler 60 kiloda ise Bekir Karaömeroğlu, 71 kiloda Tayan Leyne ve Onur Şeker, 86 kiloda Hasan Çetin, +91 kiloda Umut Eryılmaz ve Muhammer Can Şahin üst tura çıkmaya hak kazanan isimler oldu.

Kadınlar 57 kiloda Slovakya’dan Lenka Skundova, 67 kiloda Ukrayna’dan Tetiana Hamarko, erkekler 60 kiloda Tayvan’dan Phakphum Kaithin, İtalya’dan Flavio Ventricini, 71 kiloda İtalya’dan Alein Lannoce, 86 kiloda ise Filistin’den Ahmad Helal, Ukrayna’dan Mykhailo Serduk ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden Mohamed Touizi üst tura çıkmaya hak kazandı.

Mücadeleler 6’ncı gününde kaldığı yerden devam edecek.