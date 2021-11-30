Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğünün, “Özel Olimpiyatlar Projesi” kapsamında düzenlediği “Dünya Engelliler Günü Minik Sporcular Etkinliği”, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Yalçın Taşmektepligil Spor Salonunda başladı.

Etkinliğin ilk günü Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinin gönüllü öğrencileri eşliğinde hareket eğitimi alan çocuklar, özel tasarlanmış oyuncaklarda ve kurulan parkurlarda spor yapmanın keyfine vararak eğlenceli vakit geçirdi.

8 hafta boyunca devam edecek etkinliğin açılışına; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve eşi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk ile Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, Samsun Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Güray Erener, akademisyenler, özel okul yetkilileri, öğrenciler, özel eğitim alan çocuklar ve aileleri katıldı.

“Özel çocukların branşlaşarak spor dallarına yönelmeleri hedefleniyor”

Etkinlikte beraberindeki heyetle çocuklarla sohbet eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, çocukların her birine içinde spor malzemelerinin bulunduğu çanta hediye etti. Özel Olimpiyatlar Proje sorumlusu Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Meryem Gezer Sevinç’in takdim ettiği kırmızı olimpiyat topunu da teslim alan Rektör Ünal, çocuklar ve proje gönüllüleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özel Olimpiyatlar Projesi’yle özel eğitim alan 0-7 yaş grubundaki çocuklar, ailelerinin izni ve öğretmenlerinin gözetiminde haftada 1 saat, hareket eğitimi çalışacak. Çocukların spor yaparak temel motor becerilerini geliştirmek amacıyla başlatılan projeyle, çocukların branşlaşarak zamanla diğer spor dallarına da yönelmeleri hedefleniyor.