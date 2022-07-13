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Düğünde atılan mermi yaşlı kadının ayağına isabet etti

Samsun’da düğünde tabancayla ateş açılması sonucu ayağına yorgun mermi isabet eden yaşlı kadın hastanelik oldu.

SAMSUN 13.07.2022, 11:51
Düğünde atılan mermi yaşlı kadının ayağına isabet etti

Samsun’da düğünde tabancayla ateş açılması sonucu ayağına yorgun mermi isabet eden yaşlı kadın hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un 19 Mayıs ilçesinin Esenyer Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünde tabancayla ateş açılması sonucu çıkan mermi 64 yaşındaki Ş.Ş. adlı kadının bacağına isabet etti. Yaralanan Ş.Ş. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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