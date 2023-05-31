Drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza

Samsun’un Bafra ilçesinde drift atan otomobil sürücüsüne 20 bin 342 lira para cezası uygulandı ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Olay, İshaklı Mahallesi Anadolu Lisesi Sokağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Mustafa Kemal Ortaokulu karşısında bulunan boş alanda Y.D. (34) isimli şahsın 55 AEG 543 plakalı otomobiliyle drift yaptığı tespit edildi. Araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1D (drift) maddesince 20 bin 342 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu