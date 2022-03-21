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Dolmuşçuların zam talebi

Samsun’da dolmuş şoförleri, yolcu taşıma ücretlerinin 5 TL’den 7-8 TL bandına yükseltilmesini istedi.

SAMSUN 21.03.2022, 18:12
Dolmuşçuların zam talebi

Samsun’da dolmuş şoförleri, yolcu taşıma ücretlerinin 5 TL’den 7-8 TL bandına yükseltilmesini istedi.

Dolmuş hattı şoförleri, maliyetlerin arttığını belirterek, zam talep etti. Son olarak 20 Ocak’ta yolcu taşıma ücretlerine yüzde 25 zam yapılmıştı.

“Yolcu ücretinin 8 TL olacağı söylendi ama 7 TL olabilir”

30 yıldır dolmuş şoförlüğü yapan İsmail Kozan, 3 TL’lik bir zammın gündemde olduğuna dikkat çekerek, “20 Ocak’ta 14,50 TL’den mazot alıyormuşuz. Şu anda her seferde tam yolcu alsak 35 TL para toplanıyor. Buradan bize 3 yolcu parası bile kalmıyor. Bunun içerisine indirimli tarifeden yararlananları da ekleyince kazancımız daha da düşüyor. Aracın lastikleri eskidi, alamıyoruz. Bizlere tarifenin 5 TL’den 8 TL’ye çıkartılacağı söylendi ama 7 TL daha iyi olabilir. Görüşmeler devam ediyor. 7 TL de olsa yine yetmez ama daha fazla vatandaşı zorlar. Yılın başında 400 TL’ye bir depoyu doldurabiliyorduk, şu anda ise bin 600 TL’ye depoyu dolduruyoruz. Arabamın deposu 90 litre. 3 günlük çalışmada 1 depo mazot harcıyoruz. Bu 3 günlük çalışmada bize 300 TL bile kalmıyor” dedi.

“1 kişinin ücreti en az 8 TL olmalı”

36 yıldır dolmuş şoförlüğü yapan Vahdet Demirci de, 5 TL olan kişi başı ücretin 8 TL olmasını isteyerek, “Ocak ayının 20’sinde 4 TL olan kişi başı ücrete zam yaparak 5 TL’ye çıkarttık. Şu anda mazot 21 TL’ye ulaştı. Verilen zam artan maliyetlerle yok oldu. Yolcu ücretlerinin arttırılması için gerekli müracaatlar yapıldı. Biz de sonucu bekliyoruz. Şu anki şartlarda yakıt artmazsa 1 kişinin ücreti en az 8 TL olmalı. Sadece yakıt değil, sanayi masrafları da çok arttı. 1 kere sanayiye gitmeniz sizi 4 günlük çalışmanızdan geri atıyor. Yetkililerin buna bir yol bulması lazım. Vatandaşın da durumu belli ama herkesin elini taşın altına koyup bir orta yolu bulması gerekiyor” diye konuştu.

“700 TL’lik kazancın 500-550 TL’si yakıta gidiyor”

Kazancın büyük bölümünün yakıt ücretine gittiğini söyleyen 22 yıllık dolmuş şoförü Feridun Ecer ise, “Araçlarımızın günlük cirosu 700 TL. Bu kazancın 500-550 TL’si yakıta gidiyor. Geri kalan 150 TL’yi de araç sahibi ile şoför arasında bölüşüyor. Şoförler şu anda çok mağdur durumda. Arabalar kontak kapatsa daha kârlı durumda diyebiliriz. Bizler yolcu mağdur olmasın diye işimize sahip çıkıyoruz. Bir şoför günde 20 tur atabilir. Bu şartlarda yakıt sabit kalırsa 1 kişinin ücretinin 8 TL olması lazım. 7 TL olsa da para kazanamayacağımızı düşünüyorum. Bu durum servis ve minibüs plakaları için de geçerli” ifadelerini kullandı.

Samsun’da şehir merkezinde yolcu taşımacılığı yapan 7 kişi kapasiteli 1, 2, 3 ve 4. hat dolmuşlarının 4 TL olan kişi başı yolcu tarifesi 20 Ocak’taki zamla 5 TL’ye çıkartılmıştı.

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