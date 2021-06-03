Doğu Meyve Güvesi zararlısına dikkat

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Teknik personellerce arazide yapılan sürveyler neticesinde tuzaklarda yapılan kontrollerde yoğun miktarda doğu meyve güvesine rastlanmıştır. Bölgemizde iklim ve mevsim koşulları nedeniyle doğu meyve güvesi zararlısı riski artmıştır" dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İbrahim Sağlam, "Zararın bertaraf edilmesi için bakanlığın teknik talimatlarında belirtilen şekilde mücadele yapılması gerektiğini söyledi. Şeftali bahçesi olan çiftçilerimizin zaman geçirmeden söz konusu zararlıya karşı bahçelerini ilaçlamaları gerekmektedir. Belirtilen dönemlerde, bahçelerin mutlaka ilaçlı bulundurması gerekmektedir. Şeftali bahçeleri, doğu meyve güvesinin konukçularından uzak kurulmalıdır. Birinci döllerden zarar gören sürgünler, haftada bir kesilip imha edilmelidir. Meyve depoları, en uygun kışlama yeri olduğundan bu gibi yerler, bahçenin uzak yerlerine kurulmalıdır. Ağaçların altına dökülen kurtlu meyveler toplanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır" diye konuştu.

İlaçlamanın önemine değinen Müdür Sağlam, "Hedef ağaçları, her döle ait larvaların, sürgün ve meyveye girmeden önce ilaçlı bulundurmaktır. Birinci döle karşı ilk ilaçlama, ilkbaharda sürgünlerde ilk giriş görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır. Haziran ayının ilk haftasında ikinci döle karşı ikinci ilaçlama, ilacın etki süresine göre de 20 gün sonra üçüncü ilaçlama yapılır. Orta çeşitlerde 2; geçici çeşitlerde 3 ilaçlama yapılmalıdır. Tarım ilaçlarını dikkatli kullanınız. İlaçlamalarınızı arıların çalışmadığı serin saatlerde yapınız. Reçetesiz ilaç kullanmayınız. Reçete için il ve ilçe müdürlüklerine başvurunuz. Kullanmadan önce ambalaj üzerinde yer alan etiket bilgilerini mutlaka okuyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kesinlikle kullanmayınız. İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyunuz. İlaçlama yaparken lütfen eldiven, gözlük, maske takınız ve tulum giyiniz. İlaç ambalajlarını rastgele yerlere atmayalım, çevremizi koruyalım" şeklinde konuştu.