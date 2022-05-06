Doğalgaz tesisat borusuna asılı halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti

Samsun’da evinde doğalgaz tesisat borusuna başörtüsü ile asılı halde bulunan genç kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Z.K. adlı genç kadın evinde doğalgaz tesisat borusuna başörtüsü ile asılı halde bulundu. 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Z.K., tedavi altına alındı. Z.K. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.