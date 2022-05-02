Doğalgaz kutusuna çarpıp takla attı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da sokağa dönüşü esnasında kaldırıma çıkıp doğalgaz kutusuna çarpan otomobil takla attı.

Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Ç. idaresindeki 55 AFS 617 plakalı otomobil sağa dönerek Malkoçoğlu Sokak’a girecekken kaza yaşandı. Dönüşü alamayan otomobil hızla kaldırıma çıkarak doğalgaz kutusuna çarptı. Yoldan yüksekte kalan kaldırım ve çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı.

Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Olayın haber verilmesiyle polis ve doğalgaz arıza ekipleri olay yerine geldi. Doğalgaz kutusuna gelen gaz kesilerek tedbir alındı. Polis olayla ilgili çalışma gerçekleştirdi. Ters duran araç vatandaşların el birliğiyle tekerlerinin üzerine döndürüldü.