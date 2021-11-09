Dizlerde bağ yaralanmaları günlük hayatı olumsuz etkiliyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, "Sporcu rahatsızlığı olarak da bilinen bağ yırtıkları, her yaşta görülebilecek bir rahatsızlıktır. Tedavi edilmezse hareket kabiliyetini azaltarak günlük hayatı olumsuz etkilemektedir" dedi.

Genellikle sporcu hastalığı olarak bilinen bağ yırtıkları bir çok sporcunun kariyerini de tehlikeye girmesine neden olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, "İnsan hayatında en sık karşılaşılan diz yaralanmalarından olan bağ yaralanmaları özellikle temasa bağlı sporlarda ani hareketler sonucunda meydana gelmektedir. Dizlerde bağ yaralanmaları doğru bir şekilde tedavi edilmezse hareket kabiliyetini azaltarak günlük hayatı olumsuz şekilde etkilemektedir. Dizler yürümeyi, oturmayı, çömelmeyi sağlayan eklerdir. Bu hareketleri yapmak için diz eklerine gereken sağlam döşü sağlayan dizdeki bağlardır. Dizdeki bağlar zedelendiği zaman ayakta durmak ve vücudun yükünü taşımak zorlaşmaktadır. Dizlerde en çok zedelenen iki bağ vardır. Ön çapraz bağlar ve yan bağlardır. Ön çapraz bağlar dizin ortasında yer alır genellikle bir dönüş hareketi sırasında zedelenebilirler. İç yan bağ ve dış yan bağ da zedelenen diğer bağlardır. Dizdeki bağ yaralanmaları iki yolla tedavi edilebilir. Cerrahi müdahale gerektirmeyen tedavi veya cerrahi müdahale gerektiren ameliyat ile olacak olan tedavilerdir. Dizde bağ yaralanması geçiren kişiler bir sağlık kuruluşuna başvurmalı ve ortopedi muayenesinden geçmelidir. Ortopedi muayenesi sonucu yapılan fizik muayene ve sonrasında çekilen direkt grafi emar (MR) yöntemi ile bağlardaki yaralanmanın ne tip bir yaralanma olduğu görülür ve bunun sonucunda gerek cerrahi tedavi gerekse cerrahi tedavi gerektirmeyen ilaç tedavi ve fizik tedavi bağ yaralanmaları tedavi edilebilmektedir" diye konuştu.