Dil Yurdu ’Kuyunun Dibindeki Taş’ Türkiye genelinde sahnelenecek

Samsun’un ünlü tiyatro grubu, daha önce hiç yapılmamış bir ’Nazım Hikmet’ yorumu ile Türkiye genelinde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Samsun Düşevi Oyuncuları, 24’üncü yılında şimdiye kadar hiç yapılmamış bir ’Nazım’ yorumu ile seyirci karşısına çıktı. 30 Mart Çarşamba Düşevi Sahne’de yapılan prömiyerle tiyatro severlerle buluşan ve halen sahnelenen Dil Yurdu ’Kuyunun Dibindeki Taş’ adlı oyun, mayıs ayından itibaren ise Türkiye turnesine hazırlanıyor.

Prömiyer gecesi

Yeni oyunlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Düşevi Oyuncuları Genel Sanat Yönetmeni Cem Kaynar, "Unutulmaz bir prömiyer gecesine tanıklık ettik. Salon doldu ve seyirci oyunu dakikalarca alkışladı. Bu durum bizleri çok daha fazla motive etti ve oyunumuzu Samsun’un dışına da taşımaya karar verdik" dedi.

"Şiirlerle ve şarkılarla örülü bin insan olma yolculuğu"

Oyunun ana çatısını ise Nazım Hikmet’in ’Talihsiz Yusuf’ adlı şiirinin oluşturduğu açıklayan Cem Kaynar, "Oyunumuz metniyle, animasyonlarıyla, müzikleriyle tamamen özgün bir oylun. Dil Yurdu ’Kuyunun Dibindeki Taş’ adını verdiğimiz oyun ile Düşevi Oyuncuları 120. yaş gününde büyük ustayı da anmış oluyor. Şiirlerle, şarkılarla örülü bir insan olma yolculuğu. Denize, maviye, umuda, insana selam verdiğimiz yolculuğumuz yelkenlerini en taze rüzgarlarla doldurup uzak ufuklara doğru demir alıyor. Vira vira" diye konuştu.

Mayıs ayı boyunca Türkiye turnesi

Murat Can Kibiroğlu tarafından uyarlanan ve yönetilen oyunda Ferda Kaynar-Cem Kaynar çifti baş rolü oynuyor. Yönetmen Yardımcılığını Kübra Akça, Edebi Danışmanlığını Mustafa Uslu’nun yaptığı tiyatro oyunu 8, 15, 22 ve 29 Nisan tarihlerinde saat 20.30’da Düşevi Sahne’de Samsunlu tiyatro severleri bekliyor. Oyun, mayıs ayı boyunca ise başta İstanbul, Bursa, İzmir başta olmak üzere Türkiye turnesinde sanatseverlerle buluşacak.