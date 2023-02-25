Samsun’un Bafra ilçesinde bir evde devrilen soba borusu yangına yol açtı.

Yangın, gece geç saatlerde Emirefendi Mahallesi’nde 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K.’nin kaldığı dükkandan bozma 2 odalı evde soba borusunun devrilmesi üzerine yangın çıktı. Çıkan yangında elbise dolabı tutuştu. E.K. itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangında apartman sakinleri ve çevre esnafı büyük panik yaşadı.

Yangın maddi zararla atlatıldı.