banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ömer Çelik'ten kabine revizyonu sorusuna net yanıt
Ömer Çelik'ten kabine revizyonu sorusuna net yanıt
Türkiye eski güzeli Seda Sarıtaş da o listede!
Türkiye eski güzeli Seda Sarıtaş da o listede!
UEFA'dan son dakika açıklaması!
UEFA'dan son dakika açıklaması!
Papa kardinallerin maaşlarını kesecek!
Papa kardinallerin maaşlarını kesecek!

Devrilen araçtan yara almadan çıktı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen araçtan sürücü yara almadan kurtuldu.

SAMSUN 24.03.2021, 19:45
3
Devrilen araçtan yara almadan çıktı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen araçtan sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu DSİ Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kirazbucağı Mahallesi girişindeki kavşakta Samsun istikametine gitmekte olan Durmuş B. idaresindeki 52 AAP 083 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarına çarparak yan yattı. Kazada sürücü yara almazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu