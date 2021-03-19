Son Dakika
Bakan Selçuk: "Salgın sürecinde vatandaşlarımıza aktardığımız miktar 57 milyar lirayı aşmış durumda”
Safranbolu Belediye Başkanı Köse: “Kaçırıldığı iddia edilen tarihi eserle alakalı haberler gerçek dışıdır”
Devlet ile vatandaş buluştu
Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, kurum amirleri ile birlikte, vatandaşla buluşma kapsamında Evrenuşağı Mahallesi’nde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.
SAMSUN 19.03.2021, 15:54
1
Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, kurum amirleri ile birlikte, vatandaşla buluşma kapsamında Evrenuşağı Mahallesi’nde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.Mahalle Muhtarı Erdoğan Akın’dan mahallenin ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi alan Kaymakam Ertürkmen, Evrenuşağı İlkokulu’nu da ziyaret etti. Eğitime açık sınıfları gezerek, öğretmen ve öğrencilerle görüştü. Ardından öğretmenlerle toplantı salonunda sohbet eden Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Okul Müdürü Kudret Aydoğan’dan okul ve öğrenciler hakkında bilgi aldı.