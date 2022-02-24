banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
TBMM Genel Kurulu’nda Ukrayna gündeme oturdu
TBMM Genel Kurulu’nda Ukrayna gündeme oturdu
Kiev’de Ukrayna askeri uçağı düştü: 5 ölü
Kiev’de Ukrayna askeri uçağı düştü: 5 ölü
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: 18 ölü
Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: 18 ölü

Destek paketi için başvurular başladı

SAMSUN (İHA) – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, şirketler için oluşturulan ‘kredi garanti fonu’ kefaleti ile toplam 60 milyar TL’lik üç yeni destek paketine başvuruların başladığını söyledi.

SAMSUN 24.02.2022, 16:44
Destek paketi için başvurular başladı

SAMSUN (İHA) – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, şirketler için oluşturulan ‘kredi garanti fonu’ kefaleti ile toplam 60 milyar TL’lik üç yeni destek paketine başvuruların başladığını söyledi.

TSO Şubat Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında meclisi bilgilendirdi.

Bağımsız denetim kuruluşuna yaptırılan odanın finansal analiziyle ilgili meclise bilgi veren Salih Zeki Murzioğlu, “Geçtiğimiz ay 2021 yılı bütçe gerçekleşmesini sizlerle paylaşmıştık. Genel olarak tasarrufçu bir yaklaşımla ve şeffaf bir şekilde bütçeyi yönetmeye gayret ediyoruz. Bununla birlikte Odamız 2021 takvim yılı bilançosunun 2020 takvim yılı ile karşılaştırmalı olarak denetlenmesi ile finansal analizinin raporlamasını bağımsız denetim kuruluşuna ilgili mevzuata ve standartlara uygun olarak hazırlattık. Detaylıca hazırlanmış finansal analiz raporu sonucunda, Odamızın finansal yükümlülüklerini yerine getirebilme kabiliyetinin yüksek olduğu görüşüne varıldığını görüyoruz. Odamızın sürdürülebilirliği adına stratejik bir ayak olan finansal kabiliyetimizin bu skorla devam ediyor oluşuna katkı veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

KOBİ’lere önemli destek

Yeni devreye alınan kredi garanti fonu kefaleti ile verilecek üç farklı destek paketi hakkında da açıklamada bulunan Murzioğlu, “Bunlar, Yatırım Destek Paketi, İhracat Destek Paketi ve İşletme Harcamaları Destek Paketi. Her paketin içeriği ve kredi üst limitleri farklı olarak tanımlanmış. Üç ayrı pakette toplam 60 milyar TL’lik kredi desteği söz konusu. KOBİ dışı işletmelerde bu desteklerden faydalanabiliyor. Kefalet oranları asgari yüzde 75, azami yüzde 90 oranında. Azami 24 ay ödemesiz, azami 96 ay vade ile tanımlanan Yatırım Destek Paketinde cirosuna göre değişmekle birlikte, KOBİ’ler için kredi üst limiti 33 milyon. KOBİ dışı işletmeler için ise kredi üst limit 100 milyon. Tahsis edilen işletme kredisinin azami yüzde 10’u işletme harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak verilebilecektir. Azami 6 ay ödemesiz, azami 18 ay vade ile tanımlanan İhracat Destek Paketinde cirosuna göre değişmekle birlikte, KOBİ’ler için kredi üst limiti 25 milyon. Tahsis edilen kredinin kefalet tutarının azami yüzde 10’u işletme harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak verilebilecektir. Azami 6 ay ödemesiz, azami 24 ay vade ile tanımlanan İşletme Harcamaları Destek Paketi cirosuna göre değişmekle birlikte KOBİ’ler için kredi üst limiti 5 milyon, KOBİ dışı işletmeler için ise kredi üst limit 20 milyon. Tahsis edilen işletme kredisine ilişkin kefalet tutarının azami yüzde 10’u işletme harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak verilebilecektir. Kefalet oranları ise asgari yüzde 75, azami yüzde 90 oranında. Her kredi paketi ciro bazlı olarak değişkenlik gösteriyor” diye konuştu.

“Eğitime yapılan yatırım, en kıymetli yatırım”

Geçen günlerde Ankara’da TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “Ulusal Eğitime Katkı Protokolü” hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Murzioğlu, “Protokolle, son 20-25 yılın en büyük eğitim yatırım anlaşması imzalandı. Eğitime yapılan yatırım gelecek için yapılmış en kıymetli yatırım. TOBB’un mesleki eğitimin güçlendirilmesi, iş birliği, iş gücü piyasasındaki beceri uyumsuzluklarının giderilmesi konusunda somut yatırımlar yapması ve diğer taraftan know-how için çalışmalar yapması ve bu bağlamda MEB’e yol gösterici olması bizler için gurur vesilesidir. Umut vericidir. İş dünyasını temsil eden paydaşlar olarak yatırımların başarılı olması noktasında en önemli etkenlerden birinin beşeri sermaye olduğunu biliyoruz. En sıkıntı yaşadığımız kısmı ise şüphesiz ara eleman. Bu yatırımlarla bu sorunun çözümüne katkı vermeye gayret ediyoruz. İmzalana bu ‘Ulusal Eğitime Katkı Protokolü’ sayesinde 154 ilçeye 154 okul kazandırılacak. Samsun’a da Çarşamba, Bafra, Havza, Terme ve Vezirköprü ilçelerine toplam beş yeni yeni okul yapılacak. Ülkemizin geleceği için ışık yakan bu çalışmalara destek veren herkese ve Samsun’a verdiği değer ve önemden dolayı Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Sözlerine, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile birlikte yapılan üniversite-sanayi işbirliği toplantısıyla devam eden Murzioğlu, şunları söyledi:

“Üniversite sanayi işbirliği bağının güçlendirilmesine yönelik olarak sanayicilerimizle bir araya geldik. Odamız ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz organizasyonda 80 civarında üyemizle bir araya geldik. Üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile birlikte üniversite sanayi işbirliğine hizmet edecek merkez başkanları ve dekanlarımızın da iştirak ettiği toplantıda birlikte neler yapabilirizi istişare ettik. Bu elbette devamı gelecek bir çalışmanın buluşmalarından bir tanesiydi. Sizlerin de katkısı, teşviki ve talepleriyle camiamıza katkı verecek organizasyonlarımıza devam edeceğiz.”

Meclis, gündem maddelerinin değerlendirilip karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 24 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15