Depremzedelere kişisel bakım hizmeti

Samsun’da faaliyet gösteren İlkadım ve Canik Halk Eğitim Merkezi, depremzedelerin konakladıkları yerlere giderek vatandaşlara kişisel bakım hizmeti sunuyor.

İlkadım Halk Eğitimi Merkezi ve Canik Halk Eğitimi Merkezi’nde görevli 6 usta öğretici ve 25 kursiyer, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında konaklayan depremzedelerin saç bakımı, saç kesimi, fön gibi kişisel bakımlarını gerçekleştiriyor. Usta öğreticiler ve kursiyerler depremzedelerimize yönelik yapılan çalışmalarda yer almanın kendileri için önemli olduğunu ve yaşanan bu afetin yaralarının sarılmasında destek olmak için ellerinden geleni yapacakları söylediler.