Depremzedelerden elektrik aboneliğinde ‘güvence bedeli’ alınmayacak

Samsun, Ordu, Amasya, Sinop ve Çorum illerine yerleşen depremzedelerden elektrik aboneliğinde ‘güvence bedeli’ alınmayacağı açıklandı.

YEPAŞ, yaşanan iki büyük depremin ardından Samsun, Ordu, Amasya, Sinop ve Çorum illerine gelen depremzedelerden ‘güvence bedeli’ alınmayacağını duyurdu. Firmanın Genel Müdürü Arif Akşam yaptığı açıklamada, “Depremzedelerin, AFAD tarafından ya da valiliklerin ilgili birimlerinden, kaymakamlıkların ilgili birimleri tarafından verilmiş olan belge ile ve bu belge dışında ekstra hiçbir belge talep etmeden ve ‘güvence bedeli ödemesi’ almadan işlemelerini en hızlı şekilde tamamlayıp sahada enerjinin bir an önce verilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamaya çalışıyoruz” dedi.