Depremzede çocuklara moral

Samsun’da yaşayan depremzede çocuklar için şenlik düzenlendi. ‘Devlet Millet Ele Ele Mutlu Çocuklar Güvenle Geleceğe’ sloganı ile organize edilen etkinlikle, çocuklar hem spor yarışmalarına katıldı hem de görsel şovlarla eğlendi.

Samsun’da yaşayan depremzede çocuklar için şenlik düzenlendi. ‘Devlet Millet Ele Ele Mutlu Çocuklar Güvenle Geleceğe’ sloganı ile organize edilen etkinliğe İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu ev sahipliği yaptı. Birbirinden eğlenceli yarışmaların yapıldığı şenlikte çocuklar, halat çekme, çuval yarışı, koca ayak yarışı, futbol, badminton, masa tenisi ve dart yarışmalarında keyifli anlar yaşadı.

Yoğun ilgi

Capoeira, Palyaço ve kukla gösterisinin de yer aldığı etkinlikte robot şovu ise çocukların büyük ilgisini çekti. Etkinlik sonunda Sevdamız Samsun Genel Merkezi tarafından çocuklarda oyuncaklar hediye edildi. Güzel bir organizasyon olduğunu söyleyen Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Feyzullah Dereci, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülke olarak geçirdiğimiz bu zor günlerde yaralarımızı birlikte saracağız. Çocuklarımızın güzel zaman geçirdiği bir etkinlik oldu" dedi.

Satranç eğitimi başladı

Öte yandan, Türkiye Satranç Federasyonu’nun depremzedelerin bulunduğu yurtlarda kurduğu satranç sınıflarında eğitimler başladı. Samsun’da Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu ve Turgut Özal Öğrenci Yurdu’nda satranç sınıfları kuruldu. İlk ders Turgut Özal Öğrenci Yurdu’nda verildi. 9 gönüllü antrenörün görev aldığı projenin ilk dersine 18 kişi katıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, “Samsun’da iki yurtta sınıflar oluşturuldu. Eğitim başladı. Pazartesi akşamları saat 20-21 arasında Turgut Özal Öğrenci Yurdu’nda, cuma akşamları aynı saatte Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu’nda eğitimlerimiz olacak. İlk eğitimde 10 yaşındaki çocuğumuz da vardı, 40-45 yaşlarındaki vatandaşlarımız da katıldı. 9 gönüllü antrenörümüz görev yapıyor” diye konuştu