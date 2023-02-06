Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 1 kişiye soruşturma

Samsun’un Bafra ilçesinde depremle ilgili provokatif paylaşım yapan bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara, Malatya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay başta olmak üzere birçok ilde hissedilen depremlerin ardından sosyal medya üzerinden provakatif amaçlı paylaşımda bulunanlarla ilgili Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde deprem sonrası sosyal medya üzerinde provakatif amaçlı paylaşımda bulunan O.Y. isimli şahıs Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak hakkında gerekli adli tahkikata başlanıldı.