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MSB: "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınıyor. Uçaklarımız yaralı tahliyesi ile bölgeye ulaştırılacak personel ve teçhizatın intikali iç
Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 1 kişiye soruşturma
Samsun’un Bafra ilçesinde depremle ilgili provokatif paylaşım yapan bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
SAMSUN 06.02.2023, 20:58
Samsun’un Bafra ilçesinde depremle ilgili provokatif paylaşım yapan bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Ankara, Malatya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay başta olmak üzere birçok ilde hissedilen depremlerin ardından sosyal medya üzerinden provakatif amaçlı paylaşımda bulunanlarla ilgili Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde deprem sonrası sosyal medya üzerinde provakatif amaçlı paylaşımda bulunan O.Y. isimli şahıs Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak hakkında gerekli adli tahkikata başlanıldı.