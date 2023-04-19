’Depremin ardından tüm Türkiye gibi Çarşamba da tek yürek oldu’

Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, deprem bölgesine yardım gönderen Sivil Toplum Kuruluşları ve hayırseverlerle Çarşamba’da iftar programında buluştu. Başkan Doğan, “Depremin ardından tüm Türkiye gibi Çarşamba’mız da tek yürek oldu” dedi.

Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, tüm Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ilk anından itibaren bölgeye yardım ulaştıran Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Çarşambalı hayırseverlerle iftar programında bir araya geldi.

Köktaş’tan yardımseverlere teşekkür

İftar programında konuşan Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, “Sözlerime başlamadan önce deprem bölgesine yardımlarını esirgemeyen Çarşambalı sivil toplum kuruluşlarımıza, hayırseverlerimize ve vatandaşlarımıza desteklerinden ötürü teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile bu bölgelere yardım eden herkesten, Allah razı olsun, Cenab-ı Allah onların kazançlarını güçlendirsin, kuvvetlendirsin. Ülkemizi yasa boğan asrın felaketinin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devletimiz tüm kurumlarıyla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, gönüllülerimiz ve hayırseverlerimizle tam kadro deprem bölgesinde sahadadır. Ülkemiz bu büyük felaketin üstesinden de gelerek, hedeflerine doğru ilerlemeye devam edecektir. Yeter ki biz birliğimizden, beraberliğimizden ve kardeşliğimizden ödün vermeyelim. Bir kez daha bu büyük felaketten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun” diye konuştu.

“Birlikteliğin, yardımlaşmanın Türkiye’ye özgü olduğunu gördük”

Deprem felaketinin ardından büyük bir yardımlaşma örneğine imza atıldığını kaydeden Fuat Köktaş, “Felaketin ne kadar büyük bir yıkım olduğunu 21 gün kaldığım deprem bölgelerinde gördüm. Burada depremzede aileleri ziyaret ettik, bir araya geldik. Depremin ilk anından itibaren bölgeye akın akın sizlerin yardım tırları geldi. Birlikteliğin, yardımlaşmanın Türkiye’ye özgü olduğunu bir kez daha gördük. Burada hiç unutmadığım bir olaya şahit oldum beni çok duygulandırdı. Adıyaman’da bir kız çocuğu deprem bölgesine gelen babasına montunu verdi, montun içine de bir zarf koyarak içine mektup yazarak 200 TL eklemiş. Babası bu montu ihtiyaçlı bir insana verdi, 8 yaşındaki çocuğun kendi montunu ve harçlığını veren güzel yürekli insanlara gözümüzle şahit olduk. Buradan şunu çıkartıyoruz. Biz güçlüyüz, 80 yaşındaki ve 8 yaşındaki aynı anlayışta bunun için gururluyuz. Bu vesileyle şimdiden Ramazan Bayramı’nızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla” şeklinde konuştu.

“Bir felaket geldiğinde ne yapabiliriz diye konuştuğumuz düzenli bir birlikteliğimiz var”

Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ardından tüm Çarşamba’nın tek yürek olduğunu belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Deprem bölgesine yardımlarını esirgemeyen hayırseverlerimiz ve sivil toplum örgülerimiz ile aynı masanın etrafında bir araya gelerek iftarımızı açtık. Çarşamba’da sivil toplum örgütlerimiz ile beraber, esasında pandeminin başlangıcıyla tecrübe etmeye başladığımız ve sonrasında da edindiğimiz tecrübeler ile devam ettirdiğimiz, ülkemizin başına bir felaket geldiğinde birbirimizi arayıp hemen ne yapabiliriz diye konuştuğumuz düzenli bir birlikteliğimiz var. Allah daim etsin. Bu durumu Kahramanmaraş depreminde de arttırarak devam ettirdik. Kahramanmaraş depremi meydana geldiğinde sabah saat daha 8 itibari ile beni köfteci Mustafa Ağabey aramıştı. Hemen deprem bölgesine giderek orada kazanları kaynatıp çorba vermeye, insanlarımızın aş ihtiyacını gidermeye başladı. O günden bugüne gelene kadar Çarşambalı hayırseverlerimiz, Samsun’dan bu hayır kapısına iştirak etmek isteyen dostlarımız, arkadaşlarımız, büyüklerimiz hep beraber; yaklaşık 25 bin koli erzağı deprem bölgesinde dağıttık” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ta iftar çadırı

Kahramanmaraş’taki iftar çadırında hayırseverlerin de desteğiyle binlerce insana yemek ikramında bulunduklarını ifade eden Başkan Doğan, “Kadir Gecemizi, Kahramanmaraş’ta geçirdik. İftarımızı da oradaki kardeşlerimiz ile beraber yaptık. Oradaki tüm kardeşlerimizin, muhtarların, belediye başkanlarının, mahalle halkının selamlarını getirdim sizlere. Kahramanmaraş’ta 800-850 kişilik rakamlarla başlayan iftar çadırımızda, Kadir Gecesi itibari ile bin 800 kişi iftar yapmış olduk. Bunların tamamı Çarşambalı hayırseverlerimizin gayretleri, çalışmaları ve bizlere vermiş olduğunuz destekler ile oldu. Hepinize tekrar tekrar şükranlarımı sunuyorum” açıklamalarında bulundu.

“Yol arkadaşlığımız daim olsun”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Gerçekten Allah kimseyi bu şekilde imtihan etmesin dediğimiz günleri yaşadık, yaşıyoruz. Rabb’im inşallah milletimize başka felaket göstermesin. Ama şunu da görüyorum ki herhangi bir sıkıntı meydana geldiğinde hem Türk milleti hem Samsunlular hem Çarşambalılar hemen bir araya gelip kardeşlik duygularını ön plana çıkartarak; nerede, neye ihtiyaç varsa oraya koşabiliyorlar. İnşaat ustalarımız ellerinde hiltileri, jeneratörleriyle; off-road kulübündeki arkadaşlarımız araçlarıyla, saat 8’den itibaren tırlarını belediyenin önüne çekmek suretiyle lojistik işi yapan kardeşlerimiz, abilerimiz ve buraya sırtında 5 litrelik sadece onu almaya parası yeten teyzelerin getirdiği sularla dolu tırları deprem bölgesine ulaştırdık. Allah hepinizden tekrardan razı olsun. Ölmüşlerinize rahmet etsin. Yine bu süreçte vefat eden arkadaşlarımız oldu, Allah onlara da rahmet etsin. Hepinize tekrardan şükranlarımı sunuyorum. Hem birlikteliğiniz hem yol arkadaşlığınız hem Çarşamba’ya birlikte kazandırdığımız katkılar için şükranlarımı sunuyor; hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

Programa ayrıca; Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, STK başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve Çarşambalı hayırseverler katıldı.