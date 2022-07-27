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Denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

Ordu’da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 73 yaşındaki bir kişi Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

SAMSUN 27.07.2022, 13:41
Denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

Ordu’da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 73 yaşındaki bir kişi Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ordu’nun Ünye İlçesi Çınarsuyı kumsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Halil Yazanel serinlemek için girdiği Karadeniz’de boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkartılan yaşlı adam Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun’da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

Samsun’daki hastanede tedavi altında bulunan Halil Uzunel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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