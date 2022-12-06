Deneyap başvuruları 10 Aralık’a kadar uzatıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, öğrenci alımına başlanan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, Bilim Samsun ve Samsun Keşif Kampüsü’ne öğrenci seçme sınavı için 10 Aralık 2022 Cumartesi gününün son başvuru tarihi olduğunu hatırlattı.

TEKNOFEST KARADENİZ’in heyecanı Kalıcı İzler’iyle devam ediyor. Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında çok daha ileri seviyelere ulaşmasına katkı vermesinin yanı sıra çocuklar için önemli bir fırsat ve büyük bir birikim olan TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Samsun’da inşa edilen ve açılışları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen bilim merkezleri ve keşif kampüsleri öğrenci alımına başladı. Geleceğin bilim insanlarının yetişeceği Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, Bilim Samsun ve Samsun Keşif Kampüsü’ndeki Deneyap Teknoloji Atölyelerinde 36 ay sürecek ücretsiz eğitimlerden yararlanmak isteyen ortaokul (4.sınıf ve 5. sınıf) ve lise (8. Sınıf, 9. Sınıf ve lise hazırlık sınıfı) öğrenciler için son başvuru tarihi 10 Aralık 2022’ye uzatıldı.

Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, 30 bini aşkın proje ile katılım gösterdiği TEKNOFEST KARADENİZ’de 201 takımı finalist olan ve 18 takımı da ödül kazanan Samsun’un bu yoğun ilgisinin geleceğin teminatı olan çocukların yerli ve milli teknolojiye olan ilgisinin bir tezahürü olduğunu dile getiren Vali Zülkif Dağlı, bu nedenle gençlerin önünü açmak ve onları desteklemek için yürüttükleri çalışmalara festivalin hemen ardından kalıcı izler başta olmak üzere tüm ilçelerde TEKNOFEST’in kazanımlarının devamlılığını sağlamak amacıyla devam ettiklerini söyledi.

Öğrenci alımına başlanan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, Bilim Samsun ve Samsun Keşif Kampüsü’ne öğrenci seçme sınavı için 10 Aralık 2022 Cumartesi gününün son başvuru tarihi olduğunu bir kez daha vurgulayan Vali Dağlı, Bilim Çarşamba ve Bilim Vezirköprü’de de çalışmaların tamamlanmasıyla öğrenci alımına başlanacağını kaydederek, “Öğrencilerimizin TEKNOFEST KARADENİZ’de ortaya koydukları projelerle neleri başarabileceklerine bizzat şahit olduk. Bu nedenle, teknoloji konusunda ilgisi ve yeteneği olan gençlerimizin, yeterli imkânlar ve doğru yönlendirme ile çok büyük işler başarabilecek potansiyelde olduklarını düşünüyorum. Bu alanda gençlerimizi desteklemeye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Bu noktada, çocuklarımızın kendilerine büyük faydalar sağlayacak olan Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almalarını oldukça önemsiyor ve bu güzel fırsatı kaçırmamaları tavsiyemi yineliyorum. Evlatlarımızın bilgi, birikim ve heyecanlarının yanında bu atölyelerde alacakları eğitimlerle ileride dünya çapında kendilerinden söz ettirecek projelere imza atacaklarına, Türkiye yüzyılının inşasına katkı sağlayacaklarına yürekten inanıyorum” dedi.