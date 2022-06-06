Demirtaş: “Yeni bir sosyal yaşam alanını ilçemize kazandırıyoruz”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Yeni bir sosyal yaşam alanı olacak Kale Kafe’yi ilçemize kazandırıyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi tarafından Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde yapımı süren ve çalışmalarda son aşamaya gelinen Kale Kafe’de incelemelerde bulunan Başkan Necattin Demirtaş, kafenin yakın bir zamanda hizmete gireceğini açıkladı. Tesisin belediye tarafından işletileceğini ifade eden Başkan Demirtaş, “Kale Kafe’nin tamamlanmasıyla birlikte İlkadım, doğa ile iç içe çok önemli bir mekana kavuşacak. Kafe, açılır-kapanır camekanlar, ebeveynleri ile gelen çocukların özgürce vakit geçirebileceği localar, mescit ve otopark alanları ile Samsunluların vazgeçilmez adresi olacak. Sosyal yaşam alanları, şehirlerde insanların hayat standartlarına doğrudan etki eden ve yaşam kalitesini artıran önemli unsurlardan. İlkadım’ın yeşil hüviyeti içerisinde doğal güzellikleriyle bilinen sosyal alanlarında vatandaşlarımızın hem sosyalleşebileceği hem de aileleri ile birlikte vakit geçirebilecekleri bir sosyal yaşam alanını ilçemize kazandırıyoruz. Proje alanımızdaki Kale Kafe çalışmalarımızda son aşamalara yaklaşıyoruz” diye konuştu.

Kısa süre içerisinde tamamlanacak olan kafe 200 kişi kapasitesine sahip olacak.