Demirtaş: “Vatandaşlarımıza yardım etmekten büyük mutluluk duyuyoruz”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Hayırseverlerden aldığımız eşyaları kendi atölyemizde yenilerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırma noktasında halkımızın ilk aklına gelen bir yardım kuruluşu olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi “Hayır Çarşısı”, yardımseverlerin yaptığı bağışları yenilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Yapılan yardımlar sayesinde alan el veren el arasında köprü vazifesi gören İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü ve Kadın Koordinasyon Merkezi, Anadolu Mahallesi’nde ikamet eden ihtiyaç sahibi bir ailenin evini baştan aşağı yeniledi. İhtiyaç sahibi aileye genç odası, kuzine soba, yakacak odun-kömür, oturma grubu, televizyon, vitrin, yatak, perde, halı ve A’dan Z’ye tüm mutfak eşyaları ulaştırdı.

“İhtiyaç sahiplerinden alınan eşyaları kendi atölyemizde yeniliyoruz”

İkinci el eşya toplama ve bunları ihtiyaç sahipleriyle buluşturma çalışmalarını anlatan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurularını yapıyor, ardından görevli personel tarafından durumları incelenip onaylanıyor. Hayırseverlerden aldığımız eşyaları kendi atölyemizde yenilerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırma noktasında halkımızın ilk aklına gelen bir yardım kuruluşu olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sonrasında da bağışlanan eşyalar, yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılıyor” diye konuştu.

Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş ise “Hiç unutmamalıyız güçlü iken, mağdur; zengin iken, fakir; veren el iken, alan el olabiliriz. Şu an elimizde fırsat varken yaptığınız bu bağışlar ile mağdur olan vatandaşlarımızı sevindirelim. Gelin bir vatandaşımızın evini hep birlikte güneş olalım” şeklinde konuştu.