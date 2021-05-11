Demirtaş: “Temiz ve güzel bir İlkadım için sahadayız”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçe merkezinde yaptığımız yıkama ve dezenfekte çalışmalarını ilçeye bağlı 14 kırsal mahallemizi de dahil ederek genişletiyor, belediye hizmetlerimizden tüm halkımızın istifade etmesini sağlıyoruz” dedi.

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki 47 mahallede yürütülen detaylı temizlik çalışmalarına 14 kırsal mahalle de dahil edildi. 55 kişiden oluşan ekip çift vardiya sistemi ile 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan yıkama ve dezenfekte çalışmalarına ilçedeki yerleşim merkezine uzakta olan Uzgur, Kuşculu, Kavacık, Kadamut, Aşağı Avdan, Çandır, Toybelen, Çivril, Kapaklı, Yukarı Avdan, Çanakcı, Gürgendağı, Kıran ve Derecik Mahalleleri de dahil edildi. Bu mahallelerde de yollar, cami ve yaşam alanları yıkanarak dezenfekte edildi. Ekipler ayrıca köylerde mesire alanlarında da temizlik çalışması yaparak doğaya bırakılan atıkları topladı.

Sahada yapılan her çalışmayı titizlikle takip ettiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçede yürütülen korona virüsüyle mücadele çalışmalarının mesai mefhumu olmaksızın devam ettiğini belirtti.

“Temiz ve güzel bir İlkadım için sahadayız”

Daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir İlkadım için sahada yürüttükleri temizlik çalışmalarını gece gündüz sürdürdüklerini kaydeden Başkan Demirtaş, "Mikrobik olması muhtemel noktalarla birlikte şehrimizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Parklarımız dahil olmak üzere, pazar yerleri ve sokaklar, binalar, ibadethaneler dezenfekte edilip program dahilinde yıkanıyor. Normalleşmenin hızlı gerçekleşmesi için mümkün olduğu kadar kurallara uyalım. Hem kendi sağlığımızı koruyalım hem de bir başkasının sağlığına zarar vermeyelim” diye konuştu.