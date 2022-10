Demirtaş, şampiyonları altınla ödüllendirildi

Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, çeşitli tarihlerde düzenlenen müsabakalarda dereceye giren İlkadım Belediyespor Kulübü sporcularını altınla ödüllendirdi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, katıldıkları şampiyonalarda derece elde eden sporcuları makamında misafir etti. Başkan Demirtaş, ilk olarak 21-29 Eylül tarihlerinde Samsun’da düzenlenen FISU Dünya Şampiyonası’nda 51 kilogramda dünya şampiyonu olan Tuğbanur Kıvrak, 60 kilogramda Devrim Aydın’a ve aynı turnuvada 60 kilogramda dünya ikincisi olan Bekir Karaömeroğlu’yla bir süre sohbet etti. Akabinde Wako Kickboks Gençler Dünya Şampiyonası’nda 94 kilogram dünya üçüncüsü olan Atanur Yayla ve Veteranlar Judo Dünya Şampiyonası’nda erkekler M.9 kategorisinde 90 kilogram dünya üçüncüsü olan Mustafa Balcı ve Antrenör Özgür Arlı’yla şampiyona hakkında bilgiler aldı. Sporculara bilgi ve tecrübelerini de paylaşan Başkan Demirtaş, sporcuları aldıkları derecelerden dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

“Sporun her dalı bizim için önemli”

Sporun her dalının kendileri için önemli olduğuna dikkat çeken Demirtaş, “Şehrin altyapısı kadar insan altyapısına da önem veriyoruz. Ülkemizin sporda çok daha başarılı olması için amatör sporun yanı sıra salon sporlarını da önemsiyoruz. İlkadım’ı her spor dalında bireysel ve takım halinde daha başarılı bir ilçe haline getirme noktasında bu hedefe ulaşmak için sporun ve sporcunun yanında olmaya ve omuz vermeye devam edeceğiz. Sizlerin elde ettikleri başarı bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Dünyanın çeşitli yerlerinde ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek, İstiklal Marşımızı okutan tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz. Sizlerin üstün başarılarının devamını diliyor, sporu seven ahlaklı bir birey olma yolunda üzerinizde emeği olan antrenörlerimiz de tebrik ediyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Demirtaş, şampiyon sporcuları altınla ödüllendirdi.