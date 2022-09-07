Demirtaş: “İmkanı olmayan öğrencilerimizin yanındayız”

Sınavlara hazırlanmak için etüt merkezlerine gidecek ekonomik gücü olmayan gençlerin yanında olduklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Yeter ki buraya gelen öğrencilerimiz azmetsin, bugüne kadar ne imkanımız varsa eğitim nesillerin yetişmesi için temin ettik, etmeye de devam edeceğiz” dedi.

Kadifekale, Yaşardoğu, Kılıçdede, Derebahçe olmak üzere 4 farklı şubesinde hizmet veren İlkadım Belediyesi’ne bağlı İLKEM Etüt ve Eğitim Merkezleri bu yıl da öğrencilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kurs merkezlerinde toplam 700 öğrenciyi, 2023 yılında yapılacak YKS’ye hazırlama gayreti içinde olacaklarını söyleyen İLKEM Eğitim Koordinatörü Davut Öz, yeni dönem için gerekli olan tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında hem YKS hem de LGS kurs merkezlerindeki öğrencilerin yakalamış olduğu başarıların kendilerini mutlu ettiğini belirten Öz, “Önümüzdeki yıl da aynı başarıyı yaşayabilmek adına, hatta üzerine ekleyebilmek için gerekli çalışmalarımızı, rehberlik birimimiz ve kurs sorumlularımızla birlikte hazırladık. Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’ın eğitime verdiği sonsuz desteği de arkamıza alarak bu yıl öğrencilerimize farklı yayın evlerindeki yardımcı kitapları ve deneme kitapçıklarıyla başarımızı üst sıralara taşıyacağız. Yeni döneme her anlamda hazırız” diye konuştu.

“Öğrencilere ve ailelerine büyük katkı sağlıyoruz”

Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında yeni projeler üretmeye devam ettiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bugün bir üniversite hazırlık dershanesinin fiyatı, dar gelirli vatandaşlarımızın karşılayabileceği miktarların çok çok üzerinde. Bu yüzden, İLKEM Eğitim Merkezlerimizle hem öğrencilerimizin eğitimlerine hem de ailelerinin bütçelerine katkı yapıyoruz. Geçen yıl yapmış olduğumuz motivasyon etkinliklerimizin, öğrencilerden geri dönüşlerde çok etkili olduğunu gördük. Bizler de bu yıl öğrencilerimizi, yine sadece kurs merkezi hizmetimizle değil, aynı zamanda motivasyon etkinliklerimizle ve rehberlik alanımızda da destekleyecek ve sosyalleşmelerine katkı sunacağız. İnşallah dönem sonunda da üniversiteyi kazanmış öğrencilerimizi buradan tebrik ederek uğurlarız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.