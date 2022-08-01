Demirtaş: "İlkadım’da projeler bir bir hayata geçiyor"

Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediye olarak birçok projeyi hayata geçirmeye başladıklarını söyledi.

4 gündem maddesinden oluşan İlkadım Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında belediyenin meclis salonunda yapıldı. Gündem maddelerinin tamamı daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Başkan Necattin Demirtaş, meclis toplantısı sonrasında İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu.

“Kale Kafe herkesin oturup, ailecek zaman geçirebileceği bir yer”

Yakın zamanda tüm eksiklikleri giderilecek Kale Kafe hakkında bilgiler veren Başkan Necattin Demirtaş, “Kale Kafe’nin yapıldığı alan çok mezbelelik, kötü bir alandı. Hem o alanı topluma kazandırmış olduk. O alan da kötü niyetli insanlar bulunabiliyordu. Şu anda orayı temizledik. Kadifekale sakinlerinin ve tüm halkımızın kullanabileceği bir alana dönüştürdük. Eksiklerimiz var. Namaz kılmak için yerimiz tamamlanıyor. Kale Kafe zirvede bir konumda. Ailecek oturup, zaman geçirilebilecek çok güzel bir yere dönüştü. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.

“Artık hızlı bir kalkışa geçtik"

Projeleri hayata geçirmeye başladıklarının altını çizen Demirtaş, “Yavaş yavaş yaptığımız yatırımların açılışına başlıyoruz. Yakın zamanda ‘Getir Atığını, Al Harçlığını Projesi’ni hayata geçirdik. Ata Ocağı’nın inşaatı devam ediyor. Bittiğinde ‘Büyükler Kreşi’ dediğimiz Ata Ocağı’nı da devreye sokacağız. İhaleye çıktığımız ‘Hasta ve Refakatçi Evi’ ile kimsesizler için kullanacağımız ‘Şefkat Evleri’ de yakın zamanda devreye girecek. Bir de Karasamsun merkezinde ‘Yaşam Merkezi’ yapıyoruz. Unkapanı Kültür Merkezi’nin yarım inşaatını ikmal edeceğiz. Şu anda ihale tamamlandı. Artık hızlı bir kalkışa geçtik. Projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Birçok projemiz de bu yıl hayata geçecek” diye konuştu.