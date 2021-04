Demirtaş: “Belediyemizin şefkat elini ilçe halkımıza uzatıyoruz”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Vefa Destek Grubu ile belediyemizin şefkat elini ilçe halkımıza uzatıyoruz” dedi.

Yaşardoğu Mahallesi’nde ilaç ve market ihtiyacını İlkadım İletişim Merkezi (İLKİM) ileten vatandaşın çağrısına hemen cevap veren ekipler, gerekli olan ihtiyaçlarını eczane ve market temin ederek, vatandaşın evine kadar ulaştırdı. Kapısına kadar gelen vefa destekleri gören ve duygu dolu anlar yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaş, ”Bu zor günümüzde her zaman vatandaşın yanında olan İlkadım Belediyemize ve emeği geçen personele teşekkür ediyorum. Hızır gibi geldiniz” diye konuştu.

“Belediyemizin şefkat elini ilçe halkımıza uzatıyoruz”

Zor bir süreçten geçildiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Ülke olarak korona virüs ile büyük bir mücadele veriyoruz. Bu süreç içerisinde birbirimize daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Sosyal yardımlaşmanın ve dayanışmanın daha da fazla olması gerekiyor. Bu noktadan hareketle İlkadım Belediyesi olarak devletin şefkat elini her bireyin üzerinde hissettirebilmek ve onlara sahip çıkmak için canla başla çalışıyoruz. Bu zor zamanları hep birlikte aşacağız. Sokağa çıkma yasağı boyunca halkımızın mağduriyet yaşamaması için biz gereken her türlü tedbirimizi aldık. 444 55 01 No’lu İletişim Merkezimize gelen talepler İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu’ndaki arkadaşlarımız tarafından hızlıca yerine getiriliyor. Bunun yanında temizlik ve sağlık ile ilgili rutin çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlkadım Belediyesi olarak bu zor dönemden bir an önce kurtulmak için vatandaşlarımıza güç vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız her zaman yanındayız. Bu zor süreci birlikte aşacağız ve evimizde kalarak, en kısa süreç içerisinde sağlıklı güzel günler bizlerle birlikte olacak” şeklinde konuştu.