Demir: “Suyu korumak hepimizin görevi”

Öğrencilere ’Sürdürülebilir Su Kullanımı’ başlıklı bir konferans veren Prof. Dr. Yusuf Demir, "Suyumuz tükeniyor. Suyu korumak hepimizin görevidir” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama/Biyosistem Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir tarafından, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerine ’Sürdürülebilir Su Kullanımı Konferansı’ verildi. Konuşmasına ‘suyu tanıyın’ mesajı vererek başlayan Demir, dünya ve Türkiye’deki su oranları hakkında bilgiler verdi. Türkiye’nin su sıkıntısı çeken ülkeler arasında olduğunu ve dünyada her 6 kişiden 1’inin temiz içme suyu bulamadığını belirten Demir, “Ülkemizin içme suyu ihtiyacını planlamanın yanı sıra hidroelektrik enerji ihtiyacını azalan yağışlara göre alternatif enerji üretim sistemlerine kaydırması ve tarımsal su kullanımını da kuraklığın gereklerine uygun hale getirmesi gerekmektedir” diye konuştu.

“Suyumuz tükeniyor"

Sağlıklı suyun pek çok özelliklerine değinen Demir, insan vücudundaki karbonhidratların, yağların tümünü ve proteinlerin yarısını, kaybedilince yaşamın tehlikeye girmesine karşın, vücuttaki suyun yalnızca yüzde 10’unu kaybedince yaşamın tehlikeye girdiğine vurgu yaptı. Yetişkin bir insanın günde 1,5-2 litre su tüketmesi ve suyun alkali özelliğe sahip olması gerektiğinin önemini belirtti. Bireysel su tasarrufu konusunda uyarı yapan Demir, "Suyumuz tükeniyor. Suyu korumak hepimizin görevidir. Bu gün gereksiz ve fazladan harcadığımız her litre su gelecek nesillerin hakkıdır” ifadelerini kullandı.