Demir: "Samsun ve Çarşamba’ya katkı sağlayacak projelere desteğe hazırız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği tarafından hayata geçirilecek, Samsun ve Çarşamba’ya katkı sağlayacak tüm projelere destek vermekten mutluluk duyacaklarını söyledi.

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Hüseyin Avni Özdemir ve beraberindeki heyet, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, sivil toplum kuruluşlarının il ve ilçelerde önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Demir, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği’nin Samsun ve Çarşamba için büyük bir değer taşıdığını vurguladı. Büyükşehir Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak hareket ettiklerine değinen Başkan Demir, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği tarafından hayata geçirilecek, Samsun’a ve Çarşamba’ya katkı sağlayacak tüm projelere destek vermekten mutluluk duyacaklarını ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Demir, Başkan Özdemir’i ve yönetimini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Çarşamba’da yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği ziyarette, Başkan Özdemir, Başkan Demir’e derneğin çalışmalarına ilişkin bilgi verilirken, önümüzdeki süreçte yapılacak faaliyetler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdem Zorlu, Yönetim Kurulu Üyesi Melike Alver, Disiplin Kurulu Üyesi Çetin Akgül ve Denetleme Kurulu Üyesi Aydın Çörtük de yer aldı.