Demir: "En zengin TEKNOFEST Samsun’daki oldu"

Samsun’da yapılan TEKNOFEST KARADENİZ’i değerlendiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Sergi ve içerik itibariyle en zengin TEKNOFEST Samsun’daki oldu” dedi.

Samsun, TEKNOFEST KARADENİZ’e yaptığı ev sahipliği ile isminden söz ettirdi. 30 Ağustos’ta başlayan ve 6 gün süren TEKNOFEST, pazar günü yapılan etkinliklerle sona erdi. TEKNOFEST KARADENİZ süresince Samsun-Çarşamba Havalimanı tarihi bir kalabalığa tanıklık etti. 6 gün boyunca coşkunun hiç dinmediğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “İnsanlarda müthiş bir heyecan vardı. Yoğunluk, ilgi üst düzeydeydi. TEKNOFEST amaca hizmet etti. Bütün bölgede, özellikle Samsun’da, vatandaşlarımız da, gençlerimiz de müthiş bir vizyon değişimi getirecek” diye konuştu.

“Şu anda bizim de belediye olarak tüm çalışmalarımız TEKNOFEST ile örtüştü” diyen Başkan Demir, şöyle konuştu:

“Bilgiyi, teknolojiyi öne çıkaran vizyon projelere verdiğimiz değer çok daha anlaşılır hale geldi. Belediye Başkanı olarak bu şehrin en mutlu insanı bu günlerde benim herhalde. 22 yıllık siyasi hayatımda bakanlık, milletvekilliği yaptım. Birçok organizasyon düzenledik. Ama Bu TEKNOFEST KARADENİZ bambaşka geçti. Ben de ömrümün en heyecanlı en güzel günlerini geçirdim. Emeği geçen herkesi, tüm paydaşları tebrik ediyorum. Belediye çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızı da bu ilgiden dolayı canı gönülden kutluyorum.”