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Demir: “Atakum İncesu’da 35,5 kilometrelik atık su hattını en kısa sürede bitireceğiz”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Atakum ilçesi İncesu Mahallesi’nin fosseptik ve atık su sorununu çözüyor.

SAMSUN 08.11.2021, 15:54
Demir: “Atakum İncesu’da 35,5 kilometrelik atık su hattını en kısa sürede bitireceğiz”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Atakum ilçesi İncesu Mahallesi’nin fosseptik ve atık su sorununu çözüyor.

Ekipler planlanan 35.5 kilometrelik atık su hattının yapımına devam ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “17 ilçenin tamamında altyapı, su ve kanalizasyon gibi sorunları görev süremizde bitireceğimizin sözünü vermiştik. Yakakent’ten Terme’ye, Vezirköprü’den Asarcık’a kadar tüm ilçelerimizin sorunlarını aynı anda çözüyoruz” dedi.

Samsun’u altyapıda örnek bir şehir haline getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, uzun vadeli hizmet edecek kalıcı altyapı sistemini kuruyor. Güçlü proje ve uzman teknik ekipleriyle 17 ilçede 620 kilometre içme suyu, 380 kilometre kanalizasyon, 110 kilometre yağmursuyu hattı ve 10 kilometre dere ıslahını projelendirdi. Geçen yıl da 213 kilometre içme suyu, 56 kilometre kanalizasyon ve 18 kilometre yağmur suyu hattı, 71 adet içme suyu deposu, 21 adet terfi merkezi, 14 adet sondaj ile 2 adet içme suyu arıtma tesisi inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

İlçelerin yol, içme suyu, atık su ve kanalizasyon altyapı problemlerini çözmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi tamamlanan yatırımlarla mahalleleri temiz çevreye kavuşturuyor. Bu çerçevede Atakum’un İncesu Mahallesi’nde 35 bin 541 metrelik atık su hattının yapımını planlayan SASKİ Genel Müdürlüğü, devam eden çalışmalar kapsamında 1550 metrelik kısmını tamamladı. 300’lük beton boru döşeyen ekipler, vatandaşların fosseptik ve atık su sorununu gideriyor. Ayrıca İncesu Caddesi ile bağlantı yolları da yapıldı. Kalan bölümün ise en kısa zamanda bitirilerek hizmete alınacağı belirtildi.

Planlanan imalatlarla hali hazırda kullanılan foseptiklerin kaldırılacağı, atık su hatlarının yenilenmesiyle de vatandaşları önemli bir sıkıntıdan kurtaracaklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “17 ilçenin tamamında altyapı, su ve kanalizasyon gibi sorunları görev süremizde bitireceğimizin sözünü vermiştik. Yakakent’ten Terme’ye, Vezirköprü’den Asarcık’a kadar tüm ilçelerimizin sorunlarını aynı anda çözüyoruz. SASKİ Genel Müdürlüğümüz, altyapı yatırımlarıyla şehrimizi modern ve yaşanılabilir bir çehreye kavuşturabilmek için özveriyle çalışıyor. Devraldığımız yatırımları süratle tamamlayıp, yeni yapım aşamasında olan yağmur sularının terfi edilmesi, atık su ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi, yeni içme suyu hatlarının inşasıyla şehrimizin altını da yeniliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurumun imkanlarını en verimli şekilde kullanarak hizmete dönüştürdüklerini dile getiren Başkan Demir, “Stratejik planımız doğrultusunda yaptığımız çalışmalarımızı programlı şekilde sürdürüyoruz. Yaz aylarında içme suyu sıkıntısı yaşayan 80 mahallemizi sürekli suya kavuşturduk. 243 mahallemizde ise çalışmalar sürüyor. Şehrimize yeni arıtma tesisleri kazandırarak kapasiteyi artırıyoruz. Var olanların bakımlarını yaparak güçlendiriyoruz. Alt yapı yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda Atakum İncesu Mahallesi’ndeki 35,5 kilometrelik atık su hattını da en kısa sürede bitireceğiz” şeklinde konuştu.

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