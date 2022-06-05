banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Nedim Özbey:
Nedim Özbey: "Çok mutluyuz"
Dursun Özbek:
Dursun Özbek: "Hedefimizde küçülmek yok"
Pablo Laso kalp krizi geçirdi
Pablo Laso kalp krizi geçirdi
Bodrum sahillerinde yoğunluk
Bodrum sahillerinde yoğunluk

Dalgıçlar denizden atık topladı

Samsun Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıçlar denizden atık topladı.

SAMSUN 05.06.2022, 19:30
Dalgıçlar denizden atık topladı

Samsun Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıçlar denizden atık topladı.

5 Haziran Türkiye Çevre Haftası nedeniyle denize giren dalgıçlar plastik ve cam şişe, metal kutular ile ayakkabı, lastik, tahta çöp kutusu gibi çeşitli materyalleri dışarı çıkardı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Araba lastikleri, şişeler diğer başka materyaller var. Bunları geri dönüştürmek gerekiyor. Bu anlamda çok yazık. Hem de denizi kirletiyoruz. Denizimize gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Samsunlu hemşehrilerimizi bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Bugün Samsun 13 tane mavi bayraklı plaja sahip. Pırıl pırıl sahilleri var. Bizim özellikle dikkat etmemiz gereken şey; kullandığımız her neyse, bunu sokağa sağa sola denize atmamamız gerekiyor” diye konuştu.

Yorumlar (0)
25°
açık