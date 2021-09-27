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Daire Başkanı Dilber: "Analiz sorununu çözeceğiz"

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Dr. Ersin Dilber, Samsun Limanı’nda analiz laboratuvarı bulunmaması dolayısıyla ürünlerin 750 km uzaklıktaki Mersin’e gönderilmek zorunda kalmasını değerlendirerek, "Bu sorunu çözeceğiz" dedi.

SAMSUN 27.09.2021, 15:31
Daire Başkanı Dilber: "Analiz sorununu çözeceğiz"

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Dr. Ersin Dilber, Samsun Limanı’nda analiz laboratuvarı bulunmaması dolayısıyla ürünlerin 750 km uzaklıktaki Mersin’e gönderilmek zorunda kalmasını değerlendirerek, "Bu sorunu çözeceğiz" dedi.

Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında biyolojik ve biyoteknik mücadele ile entegre mücadelenin yaygınlaştırılması amacıyla Samsun’un Bafra ilçesinde kışlık sebze üretiminde hastalık ve zararlar ile mücadelede örnek çiftçi tarla okulu çalışmaları kapsamında Bafra’da bulunan Daire Başkanı Dr. Ersin Dilber, Samsun Limanı’nda analiz laboratuvarı bulunmaması dolayısıyla 750 km uzaklıktaki Mersin’e gönderilmek zorunda kalan üreticilere sorunu çözmek için programa aldıracakları müjdesini verdi. Ersin, “Onunla ilgili bir çalışmamız var. Genel müdürlük olarak konu bize de aksetti. Onunla ilgili bir çalışma içerisindeyiz. Bir programa almayı düşünüyoruz. Hassasiyeti açısından önemli. Konu bakanlığımıza, bize kadar geldi. İnşallah çözeceğiz. Çözülmesi yolunda bir adım attık. Bu işlemler bakanlığın dahilinde yapılıyor. Programa aldıracağız” diye konuştu.

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