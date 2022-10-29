Cumhuriyet’in 99. yılı Bafra’da coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet Bayramı Samsun’un Bafra ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in katılımıyla, tebrik programından sonra 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda tören düzenlendi.

Törende Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, öğrencilerin ve halkın bayramlarını kutladı. Kaymakam Ertürkmen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılının anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Gazi meclisimizce 29 Ekim 1923 tarihinde onaylanarak kabul edilen Cumhuriyet, Kurtuluş Savaşımızın tacı olmuştur. ’Cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür nesiler ister’ Bu düşünce Türk milletine çığır, onun medeniyet mücadelesinde meşalesi olmuştur" dedi.

Okullar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeleri verildi. Öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirlerini okudu. Şiirlerin okunmasından sonra tören geçişi yapıldı. Gösteri gruplarının yaptığı hareketler, halk oyunları, hazırlanan görseller öğrenci velileri ve vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.