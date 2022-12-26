Cumhuriyetin 100. yıl ödülleri sahiplerini bulacak

Cumhuriyetin 100. yıl ödülleri Samsun’da sahiplerini bulacak.

Samsun Gazeteciler Cemiyeti ‘Milli Mücadele 100. Yıl Ödül Töreni’ 7 Ocak 2023’te yapılacak. Ünlü sunucular Özlem Yıldız ve Uğur Aslan’ın sunacağı gecede hazırlıklar tamamlandı. Türkiye genelinde iş, sanat, spor, siyaset ve basın dünyasından ünlü isimlerin ödül alacağı gece bir otelde gerçekleştirilecek. Gece öncesi bir açıklama yapan Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Yazıcı, 4 aydır büyük organizasyona hazırlandıklarını ve Cumhuriyetin 100. yılında Samsun’da tarihi bir geceye imza atacaklarını söyledi.

Yılın enlerinin seçileceği gecede 21 dalda başarılı olmuş kişi, kurum ve kuruluşlara ödülleri verilecek. Aynı gece de Türkiye ve Samsun’da başarılı olan gazetecilere 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ödülleri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı tarafından takdim edilecek.