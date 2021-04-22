Cumhuriyet Meydanı’na dönüşüm onayı

Milli Mücadele’nin ilk adımlarının atıldığı tarihi Samsun Cumhuriyet Meydanı, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projesiyle yeni konseptine kavuşacak meydanla ilgili karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.

Samsun Cumhuriyet Meydanı, 2023’e yeni konseptle girecek. Tarihi açıdan büyük öneme sahip olan meydan, vizyonunu Büyükşehir Belediyesi’nin belirleyeceği projeyle genişletilerek tarih, kültür, turizm ve yaşam merkezi haline gelecek.

Büyük Önder’in konaklayarak bölge ahalisiyle görüşmeler yaptığı ve ilk direniş planlarını tasarladığı Mıntıka Palas Oteli (Gazi Müzesi), Anıt Park ve yeniden inşa edilecek Samsun Fuarı ve Site Camisi ile bütünleştirilecek projenin tasarım hazırlıkları devam ederken, kamulaştırılarak yıkılması gereken binalar ile sokak sağlıklaştırmalarına yönelik tespit çalışmaları ise sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Cumhuriyet Meydanı için alınan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı kararı, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 21 Nisan 2021 tarih ve 3872 sayılı kararda "Samsun ili, İlkadım ilçesi Kale mahallesi (Cumhuriyet Meydanı) sınırları içerisinde yer alan, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmiştir. Kararın yürürlüğe konulmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir. Karar hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütür" ifadelerine yer verildi.

Samsun’un modern kent kimliğine yeni ve farklı bir vizyon kazandıracak Cumhuriyet Meydanı Projesi, birinci etapta Anıt Park’ı ve Site Camisi’ni bütünleştirecek alanı kapsıyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi’ne ait meclis binası, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı binası ile Site Camisi’nin yanındaki Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne ait eski defterdarlık binası yıkılacak.

Samsun Fuar, Kültür, Turizm, Ticaret, Eğlence ve Yaşam Merkezi Projesi ile bütünleşecek Cumhuriyet Meydanı için Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği yapacak.