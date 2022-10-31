ÇTB Başkanı Yılmaz: “Hayalimiz dünyaya açılan Çarşamba”

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, “Hepimizin ortak gayesi gelişen ve dünya pazarına ürünlerini dahil eden bir Çarşamba hayalidir” dedi.

Özel bir firma sahibi olan Ercan Albayrak ve Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi iş insanı Anıl Arslan, borsa organ seçimlerinde yeniden güven tazeleyen Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz’a ve yeni ÇTB meclisine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

"Hayalimiz dünyaya açılan Çarşamba"

Albayrak ve Arslan’ı ağırlayan Başkan Yılmaz, “Çarşambamız tarihteki yerini her zaman ticaret, bolluk ve bereket ile almıştır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda Çarşamba’nın ekonomisi gelişmeye devam etse de dünya pazarının içinde bir yarışta olduğumuzu unutmamak gerek, ilçemiz için iş insanlarımızla bir araya gelerek istişarelerimizi gerçekleştiriyoruz. Hepimizin ortak gayesi gelişen ve dünya pazarına ürünlerini dahil eden bir Çarşamba hayali” diye konuştu.

Çarşamba’nın ekonomik hayatının masaya yatırıldığı tebrik ziyaretinde ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Meclis Üyeleri Nurettin Öztekin, Mehmet Arslan ve Hüseyin Işık hazır bulundu. Yılmaz, Albayrak ve Arslan’a nazik ziyareti için teşekkür ederek tebriklerini kabul etti.